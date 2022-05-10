Макрон и Орбан обсудили эмбарго на российскую нефть 4 10.05.2022, 19:22

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Лидеры Венгрии и Франции провели телефонные переговоры.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Лидеры обсудили эмбарго в отношении российской нефти.

Об этом сообщает Reuters.

"Есть контакты на всех уровнях, чтобы гарантировать глобальную сделку по этому шестому пакету (санкций против России - ред.)", - цитирует агентство представителя Елисейского дворца.

Напомним, последнюю неделю Евросоюз обсуждает шестой пакет санкций против России, в который планируется включить эмбарго на российскую нефть. Венгрия выступает против этого запрета.

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