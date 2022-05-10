Латвия продлила режим ЧС на границе с Беларусью 1 10.05.2022, 19:34

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Режим ЧС продлен до 10 мая.

10 мая правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью. Он продолжит действовать в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе до 10 августа, сообщает пресс-служба МВД Латвии.

МВД отмечает, что хотя количество попыток нелегального пересечения границы сократилось, в с апреля 22 человека пытались незаконно перейти белорусско-латвийскую границу.

«Еще одно важное обстоятельство – начало войны в Украине Путиным, которая, по сообщениям СМИ, поддерживатеся Лукашенко. Латвийско-беларусская граница находится под усиленным контролем», – сообщает МВД.

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