закрыть
10 мая 2022, вторник, 20:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чехия заменит изгнанную Россию в Совете по правам человека

2
  • 10.05.2022, 20:00
  • 1,274
Чехия заменит изгнанную Россию в Совете по правам человека

157 стран проголосовали за Чешскую Республику и 23 воздержались.

Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за то, чтобы Чехия заменила Россию в ведущем органе международной организации по правам человека.

Чешская Республика была единственным кандидатом на место в органе из 47 членов, сообщает Sky News.

Места в женевской комиссии разделены между региональными группами, и заменить Россию могла только восточноевропейская страна.

В тайном голосовании во вторник 180 из 193 членов Генеральной Ассамблеи внесли бюллетени: итог - 157 стран проголосовали за Чешскую Республику и 23 воздержались.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции добивают режим Лукашенко
Санкции добивают режим Лукашенко Артем Черников
Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко