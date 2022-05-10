Чехия заменит изгнанную Россию в Совете по правам человека 2 10.05.2022, 20:00

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157 стран проголосовали за Чешскую Республику и 23 воздержались.

Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за то, чтобы Чехия заменила Россию в ведущем органе международной организации по правам человека.

Чешская Республика была единственным кандидатом на место в органе из 47 членов, сообщает Sky News.

Места в женевской комиссии разделены между региональными группами, и заменить Россию могла только восточноевропейская страна.

В тайном голосовании во вторник 180 из 193 членов Генеральной Ассамблеи внесли бюллетени: итог - 157 стран проголосовали за Чешскую Республику и 23 воздержались.

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