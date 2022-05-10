В США заявили, что Украина ликвидировала 8-10 генералов РФ 4 10.05.2022, 20:03

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Об этом заявил глава Разведывательного управления Минобороны США.

Украинские бойцы ликвидировали от восьми до десяти российских генералов за время войны. Об этом комитету по вооруженным силам Сената США заявил глава Разведывательного управления Минобороны (DIA) Соединенных Штатов генерал-лейтенант Скотт Берриер, сообщает CNN.

Он отметил, что это необычно большое число для современной армии, которое намного превышает количество американских генералов, погибших за 20 лет конфликта в Афганистане.

Некоторые официальные лица США объясняют эту нетипично высокую цифру отчасти разведывательной поддержкой, оказываемой Соединенными Штатами, в то время как другие полагают, что это связано с тем, что российские генералы вынуждены действовать в зоне конфликта, чтобы мотивировать свои войска, отмечает телеканал.

"Тот факт, что Россия теряет всех этих генералов, говорит о том, что эти генералы должны идти вперед, чтобы обеспечить выполнение своих приказов?" – спросил сенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон.

"Да", – ответил Берриер.

"Я думаю, что украинцы правы в том, что касается мужества и того, как они защищают свою нацию. Я не уверен, что российские солдаты из отдаленных российских военных округов действительно это понимают", – сказал глава разведки.

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