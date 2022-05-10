В Барановичах таксисты «Яндекс» собирались на забастовку 2 10.05.2022, 20:08

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Силовики не дали им ее провести.

Водители «Яндекса» в Барановичах утром 10 мая планировали обсудить проблемы и сформулировать требования к российской платформе для улучшения оплаты и условий труда, сообщает барановичское издание Intex-press.

Информация о сборе таксистов накануне распространилась по соцсетям.

В 7 утра 10 мая таксисты планировали съехаться «на крупную забастовку» на парковке возле торгового центра «Корона».

Однако в запланированный день забастовки с самого утра на парковке возле ТЦ дежурили три автомобиля ГАИ и бус. Как только на парковку подъезжали такси, к машине подходили инспекторы и просили оттуда уехать. При этом сотрудники милиции переписывали номера автомобилей. Если таксист мог доказать, что приехал по заказу, то ему разрешали оставаться.

Один из водителей рассказал, что они просто хотели собраться и обсудить свои проблемы, чтобы сформулировать требования к российской платформе «Яндекс Go», которая снизила тарифы. Барановичские таксисты хотели повышения оплаты за подачу автомобиля с 1,40 рубля до 2 рублей, повышения стоимости за километр проезда и некоторые другие пункты.

Водители жалуются, что сейчас, чтобы нормально заработать, им приходится работать по 16 часов в сутки без перерывов. По их словам, большое количество аварий с участием «Яндекс Go» обусловлено усталостью от длительных смен, на которые они выходят каждый день. При этом зарплаты у водителей остаются прежними, а цены на топливо и обслуживание авто за последние несколько месяцев постоянно растут. Чтобы это компенсировать, таксистам нужно все больше зарабатывать, а для этого еще больше времени проводить за рулем.

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