Великобритания предоставит Украине дополнительно $1,6 млрд помощи

Великобритания предоставит Украине дополнительно $1,6 млрд помощи1
- 10.05.2022, 20:11
Новое обязательство Лондона почти вдвое превышает оказанную ранее помощь Украине.
Великобритания предоставит Украине дополнительно £1,3 млрд ($1,6 млрд) в виде военной поддержки и помощи. Об этом сообщило агентство Reuters 7 мая.
Отмечается, что новое обязательство Лондона почти вдвое превышает оказанную ранее помощь Украине.
В правительстве Великобритании заявили, что это самый высокий уровень финансовой поддержки со времен войн в Ираке и Афганистане.
По словам премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона, "жестокое нападение" президента РФ Владимира Путина "не только вызывает неисчислимые разрушения в Украине – оно также угрожает миру и безопасности во всей Европе".