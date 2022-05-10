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Великобритания предоставит Украине дополнительно $1,6 млрд помощи

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  • 10.05.2022, 20:11
Великобритания предоставит Украине дополнительно $1,6 млрд помощи

Новое обязательство Лондона почти вдвое превышает оказанную ранее помощь Украине.

Великобритания предоставит Украине дополнительно £1,3 млрд ($1,6 млрд) в виде военной поддержки и помощи. Об этом сообщило агентство Reuters 7 мая.

Отмечается, что новое обязательство Лондона почти вдвое превышает оказанную ранее помощь Украине.

В правительстве Великобритании заявили, что это самый высокий уровень финансовой поддержки со времен войн в Ираке и Афганистане.

По словам премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона, "жестокое нападение" президента РФ Владимира Путина "не только вызывает неисчислимые разрушения в Украине – оно также угрожает миру и безопасности во всей Европе".

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