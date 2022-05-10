Умер первый президент Украины Леонид Кравчук 12 10.05.2022, 20:17

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Леонид Кравчук

Первого Президента Украины не стало на 89 году жизни.

Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни. Об этом Українським Новинам сообщил источник в кругу семьи.

Сегодня, 10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни ушел из жизни Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины.

10 января 2022 года Леонид Кравчук отметил 88-летие.

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