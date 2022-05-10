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Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

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  • 10.05.2022, 20:17
  • 7,852
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Леонид Кравчук

Первого Президента Украины не стало на 89 году жизни.

Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни. Об этом Українським Новинам сообщил источник в кругу семьи.

Сегодня, 10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни ушел из жизни Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины.

10 января 2022 года Леонид Кравчук отметил 88-летие.

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