Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук12
- 10.05.2022, 20:17
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Первого Президента Украины не стало на 89 году жизни.
Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни. Об этом Українським Новинам сообщил источник в кругу семьи.
Сегодня, 10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни ушел из жизни Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины.
10 января 2022 года Леонид Кравчук отметил 88-летие.