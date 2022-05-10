УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов 2 10.05.2022, 20:27

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В обновленном виде турнир начнут проводить уже в 2024-м году.

УЕФА утвердил новый формат проведения Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба организации.

В турнире с 2024 года будут играть 36 команд вместо 32, которые выступают сейчас.

При этом будут отсутствовать группы, а команды сыграют в одной лиге по "швейцарской" системе из шахмат, которая регулирует отбор и ставит друг против друга равных оппонентов. В командных видах спорта ее еще не применяли.

Восемь лучших команд будут выходить в плей-офф, тогда как остальные будут проходить отбор через новый раунд плей-офф. Все клубы гарантированно проведут по 10 матчей за один розыгрыш.

При этом элитные клубы получат дополнительные места, если не смогут преодолеть отбор в Лигу чемпионов. Все эти изменения должны привести к росту популярности и доходов турнира.

Также изменится формат Лиги Европы (восемь матчей на общем этапе) и Лиги конференций (шесть матчей на общем этапе). На общем этапе в обоих турнирах также сыграет по 36 команд.

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