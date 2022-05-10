Почти 300 тысяч нетуристических виз Польша выдала белорусам с августа 2020 года 10.05.2022, 20:41

Из них рабочих — 132 972 визы.

Польша выдала гражданам Беларуси в период с 10 августа 2020 года по 15 апреля 2022 года 297 516 виз, сообщает belsat.eu.

Из них гуманитарных виз – 32 474, студенческих – 5854, рабочих — 132 972 визы.

С августа 2020 года по август 2021-го Польша выдала 12 190 гуманитарных виз, затем, с августа 2021 по 23 февраля 2022 – 13 547 виз. И с начала войны, с 24 февраля по 15 апреля – еще 6737 виз.

По программе Poland.Business Harbour для программистов и предпринимателей белорусы получили 30 948 виз.

Основаниями, по которым белорусы находятся в Польше, являются:

Постоянный вид на жительство – 26 921;

Временный вид на жительство –17 785;

Дополнительная защита – 1375;

Карта резидента Евросоюза – 437;

Статус беженца – 244.

Территориально белорусы распределились по следующим воеводствам: в Мазовецком воеводстве (центр – Варшава) – 17,3 тыс., в Подляском (Белосток) – 8 тыс., Малопольском (Краков) – 3,6 тыс., Поморском (Гданьск) – 3,1 тыс., Любельском (Люблин) – 2,9 тыс.

За первые 4 месяца 2022-го выдано 10 925 решений. Из них 8623 положительных, 1280 –дополнительная защита, 792 отрицательных, 230 прекращенных дел.

В 2021 году было выдано 21 535 решений. Из них 17 374 положительных, 2492 отрицательных, 1007 дополнительная защита, 662 прекращенное дело).

В 2020 году было выдано 10 458 решений, из них 8089 положительных, 1893 отрицательных, 403 перекрытие дел, 73 дополнительная защита.

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