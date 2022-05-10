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Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич переведен в СИЗО на Володарского

  • 10.05.2022, 21:01
Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич переведен в СИЗО на Володарского
фото: praca-by.info

У Геннадия Федынича обострились проблемы со здоровьем.

Правозащитники сообщают о том, что Геннадия Федынича перевели в СИЗО на Володарского в Минске. До сих пор неизвестно, в чем именно его обвиняют.

Лидер независимого профсоюза РЭП, который беларусские власти признали экстремистским формированием, был задержан вместе с другими представителями независимых профсоюзов 19 апреля.

По информации правозащитников, у Геннадия Федынича обострились проблемы со здоровьем — из-за стресса уровень сахара в крови практически не сбивается инсулином.

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