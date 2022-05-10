На свободу вышла Елена Дедюля, осужденная по «делу тюков» 10.05.2022, 21:08

Елена Дедюля

Политзаключенная полностью отбыла срок.

Политзаключенная Елена Дедюля полностью отбыла срок и сегодня вышла из жодинской тюрьмы №8, сообщает «Вясна».

Судья Виктория Судник 31 января признала фигурантов резонансного «дела раскрашенных тюков с соломой» виновными по ч. 2 ст. 339 УК (Хулиганство группой лиц) и назначила всем ее фигурантам, кроме Екатерины Арико, год колонии в условиях общего режима. Такое наказание получили Андрей Арика, Максим Дубешко, Александр Бобко, Ольга Дубовик, Елена Дедюля, Игорь Мысливец. Екатерину Арико приговорили к 1,5 года «домашней химии» и освободили в зале суда.

На суде стало известно, что на поле силовики приехали с автоматами, сотрудники на задержанных рисовали свастику, некоторых избивали. Также, по словам обвиняемых, акцию, по сути, организовал «неизвестный парень», который предлагал обвиняемым в телеграмме раскрасить тюки под Дзержинском. Среди задержанных его не оказалось.

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