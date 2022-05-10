Джамала выставила на аукцион наряд, в котором открывала «Евровидение 2017» 10.05.2022, 21:13

Деньги будут переданы в поддержку ВСУ.

Украинская певица, победительница "Евровидения 2016" Джамала выставила на аукцион Catawik платье, в котором открывала "Евровидение 2017" в Киеве. Фото наряда артистка разместила 10 мая на своей странице в Instagram и Facebook.

По словам певицы, вырученные от продажи наряда деньги будут переданы в поддержку ВСУ и украинцев, которые пострадали во время российской агрессии против Украины.

Джамала отметила, что платье было создано украинским дизайнером Юлией Магдич.

"Для меня это больше, чем просто вещь, это настоящее произведение искусства, в котором сошлись традиции и история моей страны. Наряд станет ключевым лотом благотворительного аукциона", – сообщила артистка.

Она подчеркнула, что на аукционе будут представлены наряды и других участников "Евровидения".

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