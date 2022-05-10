Под Одессой готовят 2000 бойцов теробороны 3 10.05.2022, 21:27

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Это связано с активизацией РФ в Приднестровье.

На фоне активизации российских войск в непризнанном Приднестровье в Одесской области 126 отдельная бригада территориальной обороны организовала подготовку более 2 000 добровольцев. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает liga.net.

Во время учений добровольцы получают теоретические знания и отрабатывают практические умения по огневой подготовке, применению противотанковых средств, предоставлению первой домедицинской помощи в условиях боя.

В частности, тщательно отработана контрснайперская и противодиверсионная борьба, дальнее тактическое перемещение, сообщают в командовании.

"В подготовке к уничтожению врага уже приняли участие более 10 тысяч добровольцев из разных районов Бессарабии. Каждый день количество подготовленных лиц добровольческих формирований постоянно растет, как и их уровень профессионализма", – говорится в сообщении.

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