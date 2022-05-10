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Маск пообещал разблокировать Трампа в Twitter

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  • 10.05.2022, 21:48
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Маск пообещал разблокировать Трампа в Twitter

Предприниматель заявил, что такие запреты подрывают доверие к соцсети.

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что разблокирует аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter. Предприниматель добавил, что такие запреты подрывают доверие к соцсети.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Я считаю, что блокировка Дональда Трампа была неправильной. Я думаю, что это было ошибкой, потому что это оттолкнуло большую часть сторонников бывшего президента", - цитирует газета заявление Маска.

Предприниматель добавил, что блокировка аккаунта Трампа было "морально плохим решением". По его словам, постоянные запреты подрывают доверие к Twitter.

"Если есть неправильные и плохие твиты, их следует либо удалить, либо сделать невидимыми, и приостановка - временная приостановка - уместна, но не навсегда", - уточнил Маск.

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