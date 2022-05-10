«Нападение на Украину будет последним гвоздем для РФ» 3 10.05.2022, 22:05

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Фото:leonid-kravchuk.com.ua

10 цитат Леонида Кравчука — о развале СССР, имидже «хитрого лиса», России и войне.

Леонид Кравчук, умерший 10 мая, останется в украинской истории не только первым президентом и одним из ключевых действующих лиц распада СССР, но и автором десятков неординарных политических высказываний, на которые всегда был щедр.

НВ вспоминает самые известные высказывания Кравчука за все годы независимости.

1. «Имеем то, что имеем» ("Маємо те, що маємо").

После 30 лет независимости Украины о точном первоисточнике этой фразы идут споры, однако считается, что Леонид Кравчук сказал ее в начале 90-х в одном из интервью. То были годы первого в Украине парламентского кризиса, который в итоге привел к внеочередным президентским выборам и избранию Леонида Кучмы. Фраза, которой Кравчук охарактеризовал сложную политическую ситуацию в стране, впоследствии быстро стала «народной», а в 2002 году дала название автобиографической книге первого президента (Маємо те, що маємо: Спогади і роздуми). «В ней идет речь о том, что мы имели, что имеем, и можем ли иметь лучшее, ведь заслуживаем гораздо большего, чем имеем», — комментировал тогда свои мемуары Леонид Кравчук.

2. «Как изменили большевистскую систему? Все захотели. […] Я пришел и сказал: я в той системе больше жить не хочу. Я подписал о запрете КПУ документ, я подписал все документы о независимой Украине и стал человеком, который любит свою землю. Что тут особенного? Если человек почувствует, что дороги назад нет, он принимает исторические решения».

Такой «рецепт» развала СССР Кравчук озвучил в 2011 году в эфире Шустер Live, комментируя возможность изменения и усовершенствования политической и судебной систем в Украине при президенте Викторе Януковиче.

3. «Независимость пришла в Украину неожиданно — прилетел Кравчук и привез ее на тарелочке с голубой каемочкой».

Кравчук любил подчеркивать свое участие в подписании Беловежских соглашений (декабрь 1991 года), которые зафиксировали прекращение существования СССР. Приведенная цитата — из интервью журналу Корресподент 2006 года, которое Кравчук дал изданию к 15-летию тех событий в Беларуси. Их он считал «эпохальными» и обижался, что «историческое значение беловежских событий в демократизации пространства бывшего СССР по-настоящему не оценено».

4. «Я буду говорить с кем угодно, но я никогда не подпишу документ, который навредит Украине. Те ультра-патриоты, которые меня критикуют, что я с кем-то говорю, уже подписали Минские договоренности, где мы до сегодняшнего дня не можем занять точную и понятную позицию».

Так в августе 2020 года Леонид Кравчук прокомментировал свое назначение главой украинской делегации в минской ТКГ по Донбассу. За свою склонность договариваться со всеми сторонами, менять политические лагеря и искать закулисные компромиссы первый президент Украины годами носил прозвище «Хитрый Лис», а также был героем классического анекдота первых лет независимости (в котором на предложение взять зонтик в дождь отвечал: «Ничего, я как-то между капельками»).

5. «Самая большая ошибка Януковича в том, что он согласился быть президентом».

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