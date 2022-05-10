Си Цзиньпин подчеркнул уважение к территориальной целостности Украины

Си Цзиньпин подчеркнул уважение к территориальной целостности Украины4
- 10.05.2022, 22:15
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Такую позицию лидер Китая выразил в разговоре с Эммануэлем Макроном.
Лидер КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом Эммануэлем Макроном подчеркнул свое уважение к территориальной целостности Украины. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на пресс-службу Елисейского дворца.
"Главы двух государств подтвердили свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины", – цитирует агентство Елисейский дворец.
Президент Китая Си Цзиньпин второй раз через два дня призвал европейцев взять вопрос безопасности "в собственные руки". Президенты обеих стран согласились с необходимостью прекращения огня в Украине.
Однако, по информации китайского издания SCMP, Си и Макрон согласились, что "все заинтересованные стороны должны поддержать Россию и Украину для возобновления мира путем переговоров".