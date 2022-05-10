Национальным историческим архивом Беларуси будет командовать помощник министра обороны 2 10.05.2022, 23:02

Олег Воинов

фото: БЕЛТА

Предыдущего директора архива Дмитрия Яцевича уволили в начале апреля.

10 мая коллективу Национального исторического архива представили нового директора. Это генерал-майор Олег Воинов. До последнего времени он был помощником министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества, передает euroradio.fm.

Воинову 55 лет, он родился в Днепропетровске.

Предыдущего директора архива Дмитрия Яцевича уволили в начале апреля. С ним не продлили контракт. Яцевич возглавлял Национальный исторический архив 10 лет.

Вместе с ним уволился и заместитель директора Денис Лисейчиков.

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