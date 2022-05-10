Национальным историческим архивом Беларуси будет командовать помощник министра обороны

Национальным историческим архивом Беларуси будет командовать помощник министра обороны2
- 10.05.2022, 23:02
Предыдущего директора архива Дмитрия Яцевича уволили в начале апреля.
10 мая коллективу Национального исторического архива представили нового директора. Это генерал-майор Олег Воинов. До последнего времени он был помощником министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества, передает euroradio.fm.
Воинову 55 лет, он родился в Днепропетровске.
Предыдущего директора архива Дмитрия Яцевича уволили в начале апреля. С ним не продлили контракт. Яцевич возглавлял Национальный исторический архив 10 лет.
Вместе с ним уволился и заместитель директора Денис Лисейчиков.