На Харьковщине продолжаются ожесточенные бои 10.05.2022, 23:07

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ВСУ продолжают наступательные действия.

На Харьковщине продолжаются ожесточенные бои. Бойцы ВСУ продолжают наступательные действия, уничтожая оккупантов и выгоняя их с нашей земли.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНИАН .

"Российские оккупанты продолжили обстреливать мирные дома Харьковщины. Увеличилась интенсивность обстрелов Харьковского района. Сегодня – 6 раненых. В Лозовском и Изюмском районах также 2 пострадавших. В Купянском районе, к сожалению, 1 человек погиб", - говорится в сообщении.

В Харькове госпитализировали с ранениями 2 человек, которые также пострадали в результате обстрелов оккупантов.

"Опасность несут не только обстрелы. Отступая, российские оккупанты оставляют после себя смертельные ловушки. В недавно освобожденных Циркунах на российской растяжке подорвались две мирные жительницы. В очередной раз обращаюсь ко всем жителям области - пребывайте по возможности в укрытиях. Не выходите на улицу без крайней необходимости даже при отсутствии сигнала тревоги. Не спешите возвращаться в освобожденные населенные пункты. А те, кто находится там, не посещайте никаких мест, которые еще не проверили пиротехники и ВСУ", - отметил Синєгубов.

Он в очередной раз подчеркнул, что враг коварен и делает все, чтобы пострадали как можно больше гражданских украинцев.

"На Харьковщине продолжаются ожесточенные бои. Бойцы ВСУ продолжают наступательные действия, уничтожая оккупантов и выгоняя их с нашей земли. Благодаря успешным наступательным действиям наши защитники освободили от захватчиков Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак. Таким образом врага отогнали еще дальше от Харькова, и у оккупантов еще меньше возможностей обстреливать областной центр", - отметил он.

Также на Изюмском направлении враг готовит новую попытку наступления, но наши военные надежно держат позиции и готовы уничтожать оккупантов и далее.

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