Участница Pussy Riot сбежала из Москвы, переодевшись курьером, и через Беларусь выбралась в ЕС 10.05.2022, 23:43

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Мария Алехина

Сейчас Мария Алехина находится в Исландии.

Российская активистка и правозащитница Мария Алехина, участница группы Pussy Riot и соосновательница сайта «Медиазона», которой в конце апреля заменили условный срок по «санитарному делу» на реальный, смогла сбежать из-под наблюдения в Москве и через Беларусь выехать в Евросоюз. Об истории ее побега пишет The New York Times.

Алехина была задержана в Москве в конце января 2021 года, после протестов в поддержку Алексея Навального, и стала одной из фигуранток «санитарного дела»: ее и других известных активистов обвинили в том, что в связи с их призывами люди вышли на несанкционированную акцию во время действия коронавирусных ограничений и создали угрозу массового распространения заболевания. В сентябре ее осудили на год «домашней химии».

В дальнейшем Марию дважды отправляли на «сутки» — например, за репост фото Лукашенко со свастиками, сделанный в 2015 году. В апреле девушка опубликовала фото срезанного с ноги электронного браслета. Из-за нарушений режима отбывания наказания 21 апреля суд по запросу ФСИН принял решение о замене ограничения свободы на лишение свободы. Алехина должна была отбыть в колонии 21 день. Но на суд она не пришла. 26 апреля ее объявили в розыск.

Как теперь выяснилось, она смогла сбежать. В Москве Мария жила в условиях почти как под домашним арестом: должна была носить электронный браслет, квартира подруги, где она жила, была под постоянным наблюдением силовиков. Выйти из дома незамеченной активистке удалось, переодевшись в форму курьера службы доставки еды Delivery Club. Чтобы ввести полицию в заблуждение и чтобы ее не отследили, свой телефон она оставила дома.

Друзья отвезли Алехину на границу с Беларусью. Оттуда Мария добралась до границы с Литвой. В это время она уже была объявлена в розыск в России, к тому же у нее не было заграничного паспорта — только литовская виза и внутренний паспорт РФ.

Тем не менее Алехина пыталась пересечь границу через пункт пропуска. В первый раз белорусские пограничники продержали ее шесть часов и в итоге отказались пропустить. Во второй раз дежурный офицер отказал ей сразу.

Тогда Мария решила действовать по-другому и попросила о помощи друзей. Исландский художник Рагнар Кьяртанссон смог добиться от одной из европейских стран, чтобы Алехиной выдали европейский проездной документ, который фактически давал ей тот же статус, что и у граждан ЕС (страна, выдавшая его, держится в тайне во избежание дипломатических последствий).

В ожидании документа Мария находилась в Беларуси, избегая отелей и любых мест, где могут захотеть выяснить ее личность. В итоге документ тайком передали через границу, и девушка села на автобус до Литвы. Беседуя с журналистами, она со смехом рассказывала, насколько иначе к ней относились пограничники, когда считали ее «европейкой», а не русской.

Некоторое время Алехина пробыла в Вильнюсе, где к ней присоединились другие участницы Pussy Riot. Сейчас они временно в Исландии и планируют тур по Европе, чтобы собирать средства для Украины.

Мария говорит, что надеется вернуться в Россию, но пока что, когда в стране постоянно усиливаются репрессии, не считает это возможным.

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