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Украинская группа Kalush Orchestra выступила в первом полуфинале «Евровидения 2022» в Турине

  • 10.05.2022, 23:56
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Украинская группа Kalush Orchestra выступила в первом полуфинале «Евровидения 2022» в Турине

Зал слушал стоя.

Украинская группа Kalush Orchestra 10 мая выступила в первом полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение 2022", который проходит в Турине (Италия). Видео их выступления опубликовано YouTube организаторов конкурса.

"Зал слушал стоя", – написали на своей странице участники Kalush Orchestra, разместив фото зала.

Представители Украины вышли на сцену концертно-спортивного комплекса "Пала-Альпитур" под номером шесть. Они исполнили песню Stefania.

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