ВСУ на востоке уничтожили двенадцать танков и отбили более десяти атак врага: сводка Генштаба 11.05.2022, 7:36

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Что происходит утром 11 мая на основных направлениях боев в Украине.

За прошедшие сутки наибольшая активность российской армии наблюдалась на Слобожанском и Донецком направлениях. Под Харьковом группировка в составе отдельных подразделений 6-й армейской армии, 41-й общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов стараются не допустить наступления ВСУ в направлении государственной границы Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Изюмском направлении группировки из состава отдельных подразделений 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск задействуют все имеющиеся силы для попыток наступления.

На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на продолжении наступательных действий с целью взятия под полный контроль города Рубежное, захвата населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Не прекращаются также штурмовые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения армии РФ пытаются улучшить свое тактическое положение. Для подавления каналов радиосвязи противник применяет комплексы радиоэлектронной борьбы. На Криворожском направлении российская армия обстреливает подразделений наших войск из артиллерийских орудий.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены двенадцать танков, четыре артиллерийские системы, девятнадцать единиц боевой бронированной техники, семь автомобилей и две единицы специальной инженерной техники противника.

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