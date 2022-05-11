Трюдо и Шольц договорились усилить экономическую изоляцию России 11.05.2022, 7:40

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фото: Getty Images

Канада и Германия будут действовать сообща.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц будут вместе работать над тем, чтобы усилить экономическую изоляцию России. Лидеры согласились и дальше поддерживать тесную координацию для продолжения поддержки Украины.

Об этом сообщает сайт правительства Канады.

Отмечается, что собеседники выразили озабоченность глобальным влиянием войны в Украине, в том числе последствиями для энергетической и продовольственной безопасности.

“Премьер-министр и канцлер отметили украинский народ за его непреклонную храбрость перед российской агрессией. Они подтвердили твердую поддержку президента Владимира Зеленского и его правительства и обязались продолжать экономическую, безопасность и гуманитарную поддержку Украины”, - заявили у Трюдо.

Напомним, что лидеры G7 объявили совместное заявление в поддержку Украины по итогам встречи.

Ранее сообщалось, что Канада предоставит дополнительную военную помощь Украине в размере 38,7 млн долларов. Оттава также введет санкции против 40 россиян и пяти компаний.

Кроме того, Джастин Трюдо открыл посольство Канады в Киеве. 13 февраля страна перенесла свою дипмиссию во Львов. Позже посольство перенесли в Польшу.

Ранее Трюдо посетил разрушенный российскими оккупантами Ирпень, где встретился с мэром города. Это первый визит Трюдо в Украину с начала войны.

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