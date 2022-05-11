В Гамбурге арестовали роскошную яхту российского олигарха Ахмедова 6 11.05.2022, 7:52

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Ранее cудно стоимостью 400 миллиардов евро принадлежало миллиардеру Роману Абрамовичу.

В порту Гамбурга яхта Luna, которая принадлежит российскому олигарху Фархаду Ахмедову. Стоимость судна оценена в 400 млн евро.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Федеральное управление уголовной полиции Германии выяснило, что российский олигарх Фархад Ахмедов является конечным бенефициаром лихтенштейнского траста, которому принадлежит роскошное судно. Прокремлевский миллиардер находится в санкционном списке ЕС с начала апреля. Фархад Ахмедов заработал состояние на газовом бизнесе. Forbes недавно оценил его состояние в 1,4 миллиарда долларов.

Стоимость яхты, которой сейчас запрещено покидать порт до особого распоряжения, оценивается примерно в 400 миллионов евро. На Luna с девятью палубами расположился огромный бассейн и даже небольшой батискаф. Ранее яхта принадлежала российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

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