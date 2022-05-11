«По приказу командира роты БТРы ударили по российскому месиву ракетами «Стугна» и 30-мм пушками» 2 11.05.2022, 7:57

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Как украинские бойцы спасли Харьков от захвата оккупантами.

Воины 6-й роты 92-й механизированной бригады ВСУ совершили настоящий подвиг, когда 25 февраля 2022-го победили в бою российских оккупантов в Старом Салтове на Харьковщине.

О героизме наших военнослужащих на своей странице в соцсети рассказал Юрий Бутусов.

В первый день войны, которую развязала РФ, ряд подразделений 92-й бригады ВСУ попал в окружение близ российской границы.

"Многочисленные колонны шли со всех сторон, превосходство было подавляющим. В этой тяжелейшей обстановке ключевую роль сыграл высокий уровень боевой подготовки и железная воля украинских воинов", – написал Бутусов.

Следующего дня, 25 февраля, 6-я рота пошла на прорыв на Харьков, чтобы спасти родной город от захвата. Столкновение развернулось прямо на дороге, забитой российскими войсками и техникой, в том числе танками. Последние подожгли три украинских БТР-4.

"Однако украинские воины не сдавались в плен и не потеряли решимости бить врага даже в такой страшной и тяжелой обстановке, под огнем со всех сторон. Наши боевые машины вылетели из-за поворота и увидели целую колонну Росгвардии, забитую российскими росгвардейцами, с полным вооружением, а также с автозаками, дубинками, наручниками и снаряжением для разгона демонстраций. И по приказу командира роты уцелевшие БТР-4 ударили по этому месиву ракетами "Стугна" и 30 мм пушками",– рассказал журналист.

Он отметил, что дистанция была минимальной и каждый снаряд попадал в цель. Российская техника в большинстве была разгромлена, хотя их танки подожгли еще два БТР-4 ВСУ.

Украинским пехотинцам пришлось спешиться и добивать уцелевших росгвардейцев из стрелкового оружия. Погибли шесть воинов 6-й роты, однако большинство бойцов и машин сумели выйти к Харькову, а там – развернуться для обороны.

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