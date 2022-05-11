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Стали известны настоящие причины массовых отставок губернаторов в РФ

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  • 11.05.2022, 8:06
  • 34,622
Стали известны настоящие причины массовых отставок губернаторов в РФ
Иллюстрационное Фото: Родион Платонов / «Коммерсантъ»

Информацию от источников опубликовало издание Reuters.

Во вторник, 10 мая, четыре губернатора российских регионов подали в отставку. Причиной массовых увольнений называют западные санкции. Подразумевается, что новые молодые технократы смогут перестроить экономику наиболее пострадавших от введенных ограничений регионов.

Об этом сообщает Reuters.

Главы Томской, Саратовской, Кировской областей, а также Марий Эл 10 мая заявили о своем уходе с поста, а глава Рязанской области подчеркнул, что не будет баллотироваться на новый срок. Выборы губернаторов во всех пяти регионах должны состояться в сентябре.

Источники сообщают, что Кремль увольняет слабых губернаторов на фоне ухудшения экономических перспектив страны, вызванного западными санкциями. Новым молодым губернаторам придется реструктурировать экономику, особенно в тех регионах, где западное экономическое влияние было наиболее значительным.

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