Стали известны настоящие причины массовых отставок губернаторов в РФ

Стали известны настоящие причины массовых отставок губернаторов в РФ14
- 11.05.2022, 8:06
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Информацию от источников опубликовало издание Reuters.
Во вторник, 10 мая, четыре губернатора российских регионов подали в отставку. Причиной массовых увольнений называют западные санкции. Подразумевается, что новые молодые технократы смогут перестроить экономику наиболее пострадавших от введенных ограничений регионов.
Об этом сообщает Reuters.
Главы Томской, Саратовской, Кировской областей, а также Марий Эл 10 мая заявили о своем уходе с поста, а глава Рязанской области подчеркнул, что не будет баллотироваться на новый срок. Выборы губернаторов во всех пяти регионах должны состояться в сентябре.
Источники сообщают, что Кремль увольняет слабых губернаторов на фоне ухудшения экономических перспектив страны, вызванного западными санкциями. Новым молодым губернаторам придется реструктурировать экономику, особенно в тех регионах, где западное экономическое влияние было наиболее значительным.