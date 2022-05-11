Украина вышла в финал конкурса «Евровидение 2022» 3 11.05.2022, 8:13

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Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania произвела фурор во время выступления.

Организаторы конкурса "Евровидение 2022" объявили 10 финалистов первого полуфинала, трансляция ведется на YouTube-канале конкурса.

Первый полуфинал прошел вечером 10 мая в итальянском Турине. В нем приняли участие 17 стран, сообщает gordonua.com.

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania вышла на сцену шестой.

В финал вышли Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды.

Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая. В нем примут участие представители 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии.

14 мая в финале выступят победители первого и второго полуфиналов, а также представитель Италии, страны – хозяйки конкурса, и представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически).

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