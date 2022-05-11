Ученые обнаружили пропавшую без вести рукопись пророчеств Нострадамуса 3 11.05.2022, 8:19

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О чем в ней говорится?

Специалисты по сохранению культурного наследия разыскали рукопись.

Рукопись «Пророчеств» — сборника пророчеств французского врача Мишеля де Нострдама, первое издание которого вышло в 1555 году в издательстве Mace Bonhomme, — которая была украдена из библиотеки в Риме, столице Италии, и была вновь обнаруженный при попытке выставить его на аукцион в Германии, была возвращена.

Об этом пишет Daily Sabah (перевод — lenta.ua).

Латинская рукопись под названием «Profetie di Michele Nostradamo», содержащая пророчества Мишеля де Нострадама, обычно латинизированного как Нострадамус, отсутствовала по крайней мере 15 лет.

Хотя точная дата кражи книги из библиотеки Центра исторических исследований Барнабити в Риме не известна, утверждается, что она пропала без вести с 2007 года.

Было установлено, что рукопись XVI века объемом около 500 страниц после кражи была вывезена во Францию, где была продана на блошином рынке, а затем прибыла в Германию.

После того, как в прошлом году аукционный дом в Штутгарте, Германия, выставил книгу на аукцион, итальянские специалисты по сохранению культурного наследия разыскали рукопись.

Штамп на книге виден на одном из фото, опубликованных на сайте аукционного дома. Марка была включена в библиотеку Центра исторических исследований Барнабити в 1991 году. Она принадлежала библиотеке Блази Кайроли-дель-Урбе.

Узнав об этом, Командование по сохранению культурного наследия итальянских карабинеров связалось с властями Германии и потребовало вернуть артефакт. Продажа книги, выставленной на аукцион с начальной ценой 12 000 евро (12 630 долларов), была остановлена.

Когда экспертизы в Германии подтвердили, что рассматриваемая книга была рукописью, украденной из Италии, началось производство по возврату.

Рукопись Нострадамуса наконец доставили в библиотеку Рима в прошлый четверг.

Первое английское издание книги под названием «Истинные пророчества или предсказания Майкла Нострадамуса, врача Генриха II, Франциска II и Карла IX, королей Франции» было опубликовано в Лондоне Томасом Рэтклиффом и Натаниэлем в 1672 году.

Предсказания не следуют хронологической последовательности и были написаны на сочетании французского, греческого, латинского и окситанского языков. Считается, что он содержит анаграммы, а также мифологические и астрологические отсылки на субъективном языке, затрудняющем понимание.

Некоторые ученые утверждают, что это был ресурс, который Нострадамус использовал, чтобы уклониться от Святой Инквизиции, опасаясь преследований за ересь.

Большинство катренов посвящено бедствиям, а Нострадамус прославился верой в свою способность предсказывать будущее.

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