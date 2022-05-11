«Я уже рожать буду, когда вы мне деньги пришлете!» 7 11.05.2022, 8:39

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иллюстрационное фото: onliner

Белорусский банк не отдает ИП пособие, ссылаясь на «коллизии в законе».

Читательница Onlíner зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и платит взносы в Фонд соцзащиты населения. Сейчас девушка находится на восьмом месяце беременности и столкнулась с неожиданной проблемой: банк отказывается выплачивать ей детское пособие. Банк же поясняет, что столкнулся с коллизией в законодательстве.

— Как ИП я обслуживаюсь в Белорусском народном банке, на счет в этом банке мне пришли деньги за больничный — 1681 рубль. Перевести себе их с юрсчета на карту я также не могу, поэтому пошла в банк. Там и выяснилось, что выдать мне их не могут, так как в свидетельстве о регистрации ИП у меня указана девичья фамилия. Я пыталась сменить ее ранее, но в Мингорисполкоме пояснили, что с 2021 года никакие изменения в ИП не производятся. Об этом же мне дали официальную бумагу, которую я показала в банке. Однако никакой роли это не сыграло — деньги мне отказались выдавать до тех пор, пока я не предоставлю им новое свидетельство.

По словам Ирины, в Мингорисполкоме также были удивлены, так как впервые столкнулись с подобной проблемой — обычно банки в курсе новшества.

— Но что меня просто возмутило, так это то, что мне, беременной, пришлось полтора часа просидеть в очереди в духоте, чтобы написать обращение и принести им все бумаги. И после этого мне сказали ждать 15 дней — это стандартный срок рассмотрения обращения у них. Какие 15 дней, я уже рожать тогда буду, когда вы мне деньги пришлете! Для меня деньги не играют главную роль в данной ситуации, но я представила на своем месте женщину, у которой, например, нет денег и для нее эти декретные — основной доход, а банк ее на последнем месяце беременности вот так вот разворачивает, — говорит Ирина.

Банк: «Возникла коллизия, ведь формально это два разных человека»

В пресс-службе Белорусского народного банка пояснили, что для снятия денег со счета ипэшника есть определенная процедура, которую банк обязан соблюдать. Для начала специалист банка должен убедиться, что владелец счета и тот, кто снимает деньги, это один и тот же человек.

— Клиентка нашего банка сменила фамилию, но не смогла получить новое свидетельство о регистрации ИП, так как подобные документы Главным управлением юстиции Минского горисполкома в данный момент не выдаются. В свою очередь БНБ руководствуется действующим законодательством нашей страны. В соответствии с ним, если у ИП изменилась фамилия, он обязан в течение месяца обратиться в регистрирующий орган для внесения таких изменений в свидетельство о госрегистрации и в дальнейшем с новым свидетельством обязан оформить новую карточку к счету (порядок оформления которой установлен подп. 2.3 п. 2 Декрета №1). Поскольку в паспорте у Ирины уже новая фамилия, а в свидетельстве о госрегистрации ИП — старая, то возникает коллизия, которая делает невозможным снятие денег по стандартным процедурам. Ведь формально это два разных человека.

В банке назвали ситуацию сложной и неоднозначной, но заверили, что уже нашли решение и скоро предпринимательнице выдадут законные деньги.

— В то же время БНБ всегда на стороне клиента. И так как эта ситуация сложная и неоднозначная, нам потребовалось некоторое время для поиска решения проблемы. Мы связывались с Главным управлением юстиции Минского горисполкома для получения подтверждающего письма о смене фамилии у ИП, однако такая информация, к сожалению, не была предоставлена. При этом мы уже нашли альтернативное решение и сейчас разрабатываем новые внутренние процедуры и регламенты для помощи клиенту в подобной нестандартной ситуации. Ирину уже проинформировали о предварительно положительном решении. Совсем скоро — планово в первой декаде мая — она сможет снять деньги со счета, — заверили в банке.

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