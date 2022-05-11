Жители белорусского Мозыря: Весь лес заставлен российскими войсками 1 11.05.2022, 9:09

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Белорусы продолжают сообщать информацию о дислокации оккупантов.

Белорусы Юрий и Елена сейчас живут в Гданьске. Семья уехала из Мозыря от политического преследования, сообщает «Белсат».

Вовлечение Беларуси в российское нападение на Украину очень беспокоит Юрия, поэтому он присоединяется к акциям солидарности, на которых белорусы выступают против пребывания российских войск в Беларуси.

«Домой мы хотим вернуться. Но будет ли куда возвращаться? Будет ли та Беларусь? Если сейчас эта ситуация с оккупацией… сейчас полная оккупация Беларуси, столько войск. С Мозырем связываемся, нам друзья присылают фотки, что там творится. Сколько этих военных! Ужас просто. Весь лес заставлен их палатками вокруг Мозыря. Все в российских войсках», — рассказали супруги журналистам.

В Польше супруги чувствуют себя в безопасности. Друзья и знакомые присылают Юрию фотографии и информацию о дислокации российских войск возле Мозыря.

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