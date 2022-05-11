Украинская армия приблизилась к границе с РФ в Харьковской области 1 11.05.2022, 9:15

3,214

Успешное наступление позволит ВСУ атаковать группировку российских войск с тыла.

Силы обороны Украины продолжили контрнаступление к северу от Харькова и оттеснили оккупантов к границе РФ. Воинам удалось освободить несколько населенных пунктов.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Контрнаступление украинской армии продолжилось к северу от освобожденного Старого Салтова. Россияне передислоцируют войска из-под Изюма, чтобы попытаться ослабить контрнаступление украинцев и помешать дальнейшему продвижению на север к границе с Россией.

"Украинское контрнаступление, скорее всего, продолжит отвлекать внимание российских войск от развертывания на другие направления наступления, где боевые действия также были остановлены успешной украинской обороной", – говорится в сводке.

Эксперты также прогнозируют, что контрнаступательные действия ВСУ остановят атаки российской артиллерии на северо-восточные окраины Харькова и потенциально позволят украинским защитникам атаковать российский тыл.

По мнению экспертов, это контрнаступление парализует наступательные действия оккупантов в районе Изюма, откуда они пытались формировать кольцо для окружения украинских сил на Донбассе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».