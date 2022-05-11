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Оккупанты похитили скифское золото из музея в Мелитополе

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  • 11.05.2022, 9:17
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Оккупанты похитили скифское золото из музея в Мелитополе

Воровство квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны.

Российские оккупанты похитили скифское золото, хранившееся в Мелитопольском краеведческом музее.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В апреле 2022 года военные и представители оккупационной администрации государства-агрессора похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея. По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота, что обнаружено археологами в 50-х годах прошлого столетия" .

Воровство квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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