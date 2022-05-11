Крупнейший импортер российского газа в Германии отказался от оплаты в рублях 1 11.05.2022, 9:40

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Компания продолжит платить в евро.

Крупнейший немецкий энергоконцерн Uniper заявил, что откажется оплачивать российский газ в рублях. Компания продолжит консультации на этот счет с правительством Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Представитель компании не уточнил, когда ей нужно совершать очередной платеж.

"Uniper продолжит платить в евро. Uniper ведет переговоры со своим партнером по контракту о конкретных условиях оплаты, а также тесно консультируется с правительством Германии", - рассказал представитель компании.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщало, ссылаясь на главу правления Uniper Клауса-Дитера Маубаха, что компания не исключает использования схемы, при которой платежи за газ будут осуществляться в евро, а затем конвертироваться в рубли через "Газпромбанк".

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