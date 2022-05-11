Эксперты рассказали, какое сало лучше всего подходит для засолки 1 11.05.2022, 9:45

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При неправильном выборе продукт может тянуться как резина.

Всем известная фраза: "Сало как сало, чего его пробовать" применимо не во всех случаях. Когда это касается засолки, нужно тщательно подходить к выбору сала, пишет glavred.info.

Что может произойти при неправильном выборе

При неправильном выборе сырья, сало может тянуться как резина. Причем, не имеет значения, как именно вы солите его - в рассоле или методом сухой засолки.

Какое сало солить нельзя

Сало с эффектом "жвачки" получится, если вы приобрели кусок сала из туши старой свиньи.

Если же вы купите сало хряка (некастрированной взрослой свиньи, которую используют для размножения), сало будет не только жестким, но еще и зловонным.

Нельзя также солить сало, взятое с грудины, то есть там, где расположены молочные железы.

Также не рекомендуется пытаться солить участок, расположенный на нижней части шеи.

Какое сало солить можно

Остальные части тела животного считаются пригодными для засолки.

Однако при выборе стоит обратить внимание на шкуру. У хорошего продукта она тонкая и легко отстает от сала.

Выберете сало, где есть прослойки с мясом - оно будет самым вкусным.

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