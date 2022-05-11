Глава Одесской военной администрации: Путин - психически больной 11.05.2022, 9:54

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Максим Марченко

Максим Марченко прокомментировал ракетные удары РФ по городу.

Глава Одесской областной государственной (военной) администрации Максим Марченко в своем обращении, опубликованном в Facebook ОВА, назвал президента России Владимира Путина психически больным, комментируя ракетные удары по Одессе 9 мая.

"Вчера ночью враг нанес ракетные удары по гражданской инфраструктуре нашей области, в результате этого есть погибший и раненые. Повреждены частные дома, база отдыха и большой торговый центр. Возник пожар, который подразделениям ГСЧС удалось быстро ликвидировать", – сказал Марченко.

Глава ОВА поблагодарил спасателей, которые "в такое сложное время выкладываются на полную и отлично выполняют свою работу".

"Тем временем психически больной лидер оккупантов возлагает цветы к мемориалу города-героя Одессы, в то же время бросая ракеты на мирный город и убивая наших граждан, – продолжил Марченко. – Ему безразлична жизнь гражданского населения, безразличны жизни его военных. Он продолжит убивать и разрушать ради удовлетворения чувства собственной всесильности. Но на нашей стороне весь демократический мир и мы обязательно победим".

С утра 9 мая оккупанты несколько раз обстреляли Одесскую область, в том числе во время визита в Одессу премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Евросовета Шарля Мишеля.

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