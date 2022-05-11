Стали известны потери армии РФ с момента полномасштабного вторжения в Украину

Стали известны потери армии РФ с момента полномасштабного вторжения в Украину5
- 11.05.2022, 10:11
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Генштаб ВСУ опубликовал новые данные.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину личные потери российских оккупантов составили 26 350 военнослужащих. При этом были уничтожены 160 вертолетов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника:
Личный состав - около 26350 (+350)
Танки - 1187 (+17)
Боевые бронированные машины - 2856 (+48)
Артиллерийские системы - 528 (+9)
РСЗО - 185 (+0)
Средства ПВО - 87 (+0)
Самолеты - 199 (+0)
Вертолеты - 160 (+2)
Автомобильная техника и автоцистерны - 1997 (+17)
Корабли/катера - 12 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 390 (+10)
Специальная техника - 41 (+0)
Крылатые ракеты - 94 (+0).
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались в Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях", - говорится в сообщении.