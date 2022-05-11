Эксперт: Вторжение Лукашенко в Украину вызовет волну протестов и революцию в Беларуси

Эксперт: Вторжение Лукашенко в Украину вызовет волну протестов и революцию в Беларуси14
- 11.05.2022, 10:21
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Это очень похоже на ситуацию Гитлера и Муссолини в 1943-м.
Активизировалась тема вторжения Беларуси. Конечно, наивно думать о возможности этого вторжения. Особенно теперь, когда российских войск нет под Киевом, и открытое столкновение с украинскими силами похоронит белорусскую отсталую армию призывников, пишет на сайте «Главред» исполнительный директор Украинского института будущего, кандидат политических наук, аналитик и публицист Виктор Андрусив.
Однако главным сигналом этих разговоров является то, что у Путина все очень плохо. И ему любой ценой надо сковывать наши силы и западную помощь.
На стратегическом уровне Украине очень выгодно вторжение Лукашенко. Ведь у него малочисленная армия размером с нашу пограничную службу, боеспособных единиц очень мало, а мотивированных – после того, что мы сделали с их кумирами – ноль.
Это быстрое поражение погрузит Беларусь в хаос протестов и революции.
В таком случае Путину придется искать еще больше сил, чтобы брать под контроль Беларусь.
Это очень похоже на ситуацию Гитлера и Муссолини в 1943-м, когда оказалось, что итальянская армия только умеет проводить парады. И Гитлеру пришлось перебрасывать серьезные силы, чтобы сдержать союзников и спасти Муссолини.
Согласитесь, между этими четырьмя – Гитлер, Муссолини, Путин и Лукашенко – много общего. Но главное, чтобы общим был конец.
Что касается белорусов, то Лукашенко максимум поманеврирует у границы, что никак не скажется на наших контрударах на юге и востоке.