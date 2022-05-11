Александр Хара: Лукашенко должен ответить за преступления против Украины 15 11.05.2022, 10:29

8,332

Александр Хара

В его деле есть отягчающие обстоятельства.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украинский дипломат и политолог, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара в комментарии для сайта Charter97.org рассказал о важности этого документа, работе над привлечением агрессора к отвественности и роли белорусского диктатора в развязанной против Украины войне:

— Безусловно, это историческое событие по нескольким причинам. Первая — в том, что американцы подгадали к 9 мая. Мы знаем, что это день «победобесия» в Москве. Москва присвоила себе, вернее — узурпировала, сказал бы так, историю Второй мировой войны. И мы знаем, что история Второй мировой войны была бы другой, если бы в 41-м году господин Рузвельт не подписал «Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов». Поэтому здесь важна первая вещь, политическая и символическая, что этот закон был подписан именно 9-го мая.

А вторая — в 41-м году ленд-лиз позволил как Советскому Союзу не провалиться, не быть завоеванным, так, собственно, другим европейским государствам, включая мощную Британскую империю. Так вот сейчас то же самое происходит и с Украиной. Та помощь, которая предоставляется Украине, военная и прочая, вот она существенным образом усиливает нашу способность защищать себя и в перспективе — выкинуть русских оккупантов с временно оккупированных территорий.

Это важно и с точки зрения истории, с точки зрения возможности Украины защитить себя, ну и с точки зрения того, что Запад от политики поддержки Украины на минимальном уровне пришел к пониманию, что нужно приложить все усилия для того, чтобы Россия проиграла, а Украина выиграла в этой войне. Это сигнал другим государствам в мире, которые либо ведут захватнические войны, либо могут их начать.

— Сейчас европейские следователи уже собирают доказательства российских военных преступлений. Каким образом может произойти привлечение Путина к ответственности?

— Вы знаете, произошло два исторических события, я бы сказал — это и подписание ленд-лиза, а также есть такая организация «Открытое Общество». У них есть инициатива, которую можно назвать «справедливое правосудие». Туда входят и бывшие прокуроры Международного криминального суда, и профессура, которая занимается международным правом. И почему был важный момент — они опубликовали модельный проект обвинительного акта Путина и еще семи высших чинов путинского режима в Российской Федерации. И они предлагают, каким образом можно привлечь к ответственности тех, кто задумал, организовал и проводит вот эти преступления на территории Украины. Их идея в том, что геноцид достаточно сложно доказать, это практически невозможно в юридической плоскости. А вот акт агрессивной войны — это то, что возможно доказать.

И это интересная вещь, касательная и Украины, и России, и Беларуси. После Второй мировой войны в наших законодательствах агрессивная война нашла свое место среди преступлений. И поэтому эти эксперты предлагают организовать трибунал на основании украинского законодательства с привлечением международных организаций, возможно — Генеральной Ассамблеи ООН. Потому что, понятное дело, Совет Безопасности ООН невозможно привлечь, учитывая право вето Российской Федерации и присутствие там Китая, который точно не захочет становиться на одну из сторон.

Возможно, это будет ЕС, возможно Совет Европы, может быть — какая-то комбинация этих организаций, которые помогут это сделать, пользуясь украинским правосудием, пользуясь помощью правовой, которую нам предоставляют другие государства. На данный момент, по-моему 43, не менее 40, государств обратились в международный суд с заявлениями о расследовании действий, которые имеют характеристики военных преступлений. Поэтому они предоставляют большую помощь в виде расследователей, есть большая команда американская, прислала Франция своих жандармов, есть советник британского правительства при украинском правительстве, который помогает правильно оформлять те факты, которые потом отсылаются.

Есть такая возможность. И это тоже — историческая вещь. Я имею в виду, как опубликованный этот модельный обвинительный акт, так и такой процесс, такой трибунал над главой государства. Не только главой государства, а государства, которое является постоянным членом Совета Безопасности, государством, которое является ядерным государством. Это чрезвычайно важный момент. Думаю, что такой трибунал будет историческим событием 21-го века. Настолько же, как и Нюрнбергский процесс стал историческим после Второй мировой войны.

— Предусмотрено ли привлечение Лукашенко к ответственности в рамках этих процессов?

— Безусловно, он должен быть привлечен. Я не говорю про те преступления, которые он совершил в отношении белорусских граждан. Думаю, что белорусские граждане, чтобы жить в правовом демократическом государстве, должны позаботиться об этом. А если мы говорим о преступлениях, связанных с агрессивной войной, то есть резолюция 3319 от 74-го года Генассамблеи ООН. Резолюция, которая определяет, что такое факт агрессии. И, собственно, я постоянно повторяю, даже если ни один белорусский военнослужащий не взял оружие, не был на украинской территории с целью войны против Украины, то факт предоставления территории для агрессивной войны — это уже соучастие, это уже преступление.

Мы прекрасно знаем, что через Беларусь шли оккупационные российские войска. В том числе, самое главное, те подразделения, которые совершили ужасающие преступления в Буче, Ирпене и других маленьких городах вокруг Киева. Второй момент — до сих пор с воздушного пространства Республики Беларусь наносятся ракетные удары российскими воздушно-космическими силами по территории Украины, по мирным городам. И очень часто ракеты падают в совершенно удаленных от военных объектов местах, на гражданские объекты. Это отягощающий фактор для Лукашенко, который говорит, что он будто бы ни при чем, что он не участвует.

В любом случае, предоставив им территорию, помогая (юридически Российская Федерация является союзным государством, их вооруженные силы являются союзническими для Беларуси) совершать агрессивные действия против Украины, это и есть преступление. В предстоящем трибунале должен быть и эпизод, посвященный Лукашенко.

И, к сожалению, Украина сделала ошибку в свое время, предоставив ему возможность выйти из международной изоляции, когда был запущен «минский процесс» между Украиной и Российской Федерацией. Я считаю, что это была большущая ошибка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».