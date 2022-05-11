«Как только выскочишь – можно снимать погоны»: солдаты РФ готовят бунты против командиров 3 11.05.2022, 10:38

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СБУ перехватила разговор оккупанта с отцом.

Российские солдаты перестают доверять своим командирам и готовятся к бунтам

Об этом говорится в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

«Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: «Не отступать!» А сам он где-нибудь на диванчике сидит там, выпивает, наверное…» – рассказывает отцу оккупант, который вместе со своим подразделением пытается выжить на Харьковщине.

Возмущенный мужчина советует сыну не рисковать жизнью, а идти в «отказ». И чтобы отомстить командирам за такое отношение, советует: «Как только выскочишь – можно снимать погоны, в шапку на…рать и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть ходит, утирается! Пошли они … с такой войнушкой…».

Потому что, хоть и поздно, но до него дошло, что «красивые, сильные, мощные командиры – только в телевизоре».

Но ВСУ позаботится, чтобы у оккупантов не осталось ни командиров, и солдат.

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