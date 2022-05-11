Хороших вариантов у режима нет 7 Telegram-канал «Ник и Майк»

11.05.2022, 10:43

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Фото: Getty Images

Хунта открыто говорит о своей слабости.

Подробнее остановимся на совещании по гособоронзаказу у Лукашенко. Кроме «неожиданного» открытия о слабости армии хунты, что действительно можно считать уроком, вынесенным из войны против Украины, было еще несколько важных аспектов.

1. Модернизация армии. Здесь все плохо. Самое главное — финансы поют романсы. Суммы, которые выделяются сейчас Украине, хунте даже не снились, а сейчас становятся кошмаром. Качество вооружения также оставляет желать лучшего. Отсюда пассажи о том, что Т-72 или «Кайман» — предел мечтаний. Другое просто и негде купить, и не за что.

Соучастие в агрессии против Украины ставит крест на доступе к международному рынку, а лучшие образцы российского производства сейчас планомерно сжигаются в топке преступной войны. Единственное, что в этом рационального — лучшее то, чего много, а не то, что существует в единственном экземпляре. Исправить ситуацию можно лишь в формате бравурных докладов.

2. Ракеты. За фразой — нужно показать россиянам документации по разработкам хунты — капитуляция и рассекречивание работы над созданием новой ракеты для «Полонеза». Китайцев, нужно полагать, не спросили. Грядет скандал, который придется расхлебывать премьеру Ньютону, ибо именно он заверял китайцев в абсолютной секретности по этому проекту.

Искандеры могут остаться в Беларуси, но под российским контролем. С-400 в имеющемся количестве не меняет ситуацию в регионе и пока является лишь красивой и дорогой игрушкой. Данная часть лишь констатирует, что вслед за армией хунты под контроль старшего брата переходит и оборонная промышленность. Это логичная попытка нарастить производство вооружений, чтобы замещать выбывающую в войне технику. Ситуацию на поле боя не изменит, но рейдерский захват фамильного военно-промышленного серебра гарантирован.

3. Телодвижения армии хунты. Подразделения ССО размазываются по границе с Украиной и Польшей. Версий, зачем это делается, есть несколько. Попробуем рассказать основные.

3.1. Версия официальная. Это ответ на «неожиданное» размещение украинской группировки и «внезапные» учения НАТО. Ничего неожиданного или внезапного нет. Сдерживать «нападение» ССО не заточены. Для этого нужны другие силы. Спалить в обороне наиболее боеспособные части, заточенные на точечную работу на вражеской территории или на карательные операции против своего народа, непозволительная роскошь.

Две другие версии будут радикально отличаются от официальной.

3.2. Сдерживание. Это маневр, чтобы сковать группировку украинских войск и не дать перебросить ее на Юго-Восток, где разворачивается главное событие этой войны. Украина с самого начала войны должна учитывать наличие северного фронта и держать там войска для защиты от вероломного соседа. Ничего принципиально нового ситуация не несет и дополнительные силы не оттягивает.

3.3. Нападение. Это подготовка к вторжению уже силами хунты. Для этого за ССО должна готовиться полномасштабная общевойсковая группировка. Но ее нет даже в теории. Зайти в открытую в Украину означает как минимум в реальных условиях пробовать на прочность ПВО хунты, то есть это перенос боевых действий на территорию Беларуси.

Хороших вариантов тут нет. Что же остается?

Продолжать делать вид, что армия хунты «надежно прикрывает тыл» российскому агрессору и быть готовым противодействовать виртуальным атакам небольших групп на объекты на территории хунты. Глядят на «хлопки» и «задымления» в России, стоит перестраховаться. Самое главное продолжать делать вид, что заняты «очень важным боем с тенью» в надежде, что старший брат не заставит воевать в реальности.

В завершение отметим, что наиболее высока вероятность использования территории Беларуси для нанесения ударов по западу Украины и вот тогда уже будет гарантирован бой не только с тенью.

Пока синепалый искренне желает своему старшему брату скорейшей смерти в надежде, что этот сценарий не задействуется.

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