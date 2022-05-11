ВОЗ может прекратить сотрудничество с Россией

ВОЗ может прекратить сотрудничество с Россией2
- 11.05.2022, 10:45
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Сторонники решения считают это важным политическим шагом по изоляции Москвы.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 10 мая приняла резолюцию против РФ в ответ на ее вторжение в Украину. Такое решение может привести к закрытию офиса ВОЗ в Москве и отказу от проведения в стране всех мероприятий, пишет Reuters.
Специальная сессия Европейского региона приняла резолюцию, поддержанную Украиной и Европейским Союзом, 43 голосами "за" и 3 голосами "против" (Россия, Беларусь, Таджикистан) при 2 воздержавшихся.
Сторонники решения считают это важным политическим шагом по изоляции Москвы и заявили, что прилагают все усилия, чтобы избежать какого-либо серьезного воздействия на российскую систему здравоохранения.
В резолюции говорилось о "чрезвычайной ситуации в области здравоохранения" в Украине, имея в виду массовые жертвы, а также риски хронических и инфекционных заболеваний, возникших в результате военных действий России.
Посол России Андрей Плутницкий выступил против этой резолюции и заявил, что он "крайне разочарован".