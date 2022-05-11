Что стоит за расправой над менеджерами «Белгазпромбанка» 4 11.05.2022, 10:54

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И ответит ли Кремль?

Странные дела происходят вокруг «Газпром трансгаз Беларусь».

Udf.by анализирует ситуацию.

Лукашенко атакует

6 мая стало известно о двойном ударе по белорусской дочке «Газпрома». Сначала на совещании Александр Лукашенко открыто заявил, что государство может отобрать у компании площадку под строительство «Газпром-Центра».

«Если они не хотят на этой площадке работать, должен быть четкий ответ: да или нет», — отметил он.

По его словам, некоторые долгострои в Минске могут быть обращены в доход государства.

В тот же день СМИ сообщили о вероятном задержании топ-менеджеров «Газпром трансгаз Беларусь». Якобы среди задержанных – замгендиректора Андрей Шабан и еще двое руководителей. Соответственно слухи связали эти аресты с прекращением строительства «Газпром-Центра».

И еще одно загадочное событие: 6 мая Лукашенко подписал указы, которые одобряют в качестве основы для проведения переговоров проекты протоколов о внесении поправок в межправительственные соглашения Беларуси и России от 25 ноября 2011 года (в том числе, об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз»).

Напомним, тогда Беларусь продала «Газпрому» трубопровод на своей территории за 5 млрд долларов, а «Белтрансгаз» превратился в «Газпром трансгаз Беларусь».

Что настораживает в позиции Лукашенко

Говоря о ситуации вокруг строительства «Газпром-центра» (а точнее его отсутствия), он сказал:

«Как мне говорят, они платят бешеные штрафные санкции. Но дело не в санкциях. А дело в том, что не может в центре Минска на главном проспекте за забором стоять непонятно что».

В условиях, когда бюджет испытывает трудности с наполнением, слова Лукашенко выглядят довольно странно: если «Газпром» готов платить штрафные санкции и дальше, то в чем проблема – невозможно представить, что в условиях санкций на кусок земли, где раньше находился автовокзал «Московский», позарится какой-то другой зарубежный инвестор.

Еще более жесткой выглядит позиция Лукашенко, если информация о задержании топ-менеджеров «Газпром трансгаза Беларусь» является правдой: управленцы работают на российского нанимателя, если налоги платятся, то белорусскому государству не должно быть до них дела.

Однако все становится на свои места, если вспомнить о предыдущей истории взаимоотношений Лукашенко со структурами «Газпрома».

Расправа над менеджерами «Белгазпромбанка»

После того, как в мае 2020 года Виктор Бабарико выдвинулся в президенты, Лукашенко поручил провести проверку «Белгазпромбанка». Его топ-менеджеры были арестованы. «Газпром» назвал незаконной смену руководства «Белгазпромбанка», но это ничем не помогло.

Руководитель КГБ Иван Тертель даже заявил, что у Бабарико были «кукловоды из Газпрома». Банкир стал политзаключенным. Но наказан был не только он, но и его коллеги – летом 2021 года они получили от 5 лет «химии» до 6,5 года колонии.

Будущее самого «Белгазпромбанка» долгое время было туманным. Лукашенко предлагал российским акционерам работать совместно. Приняли ли они предложение вернуться к развитию банка в Беларуси – неясно. До лета прошлого года председателем правления оставалась давняя соратница Лукашенко Надежда Ермакова.

Между тем топ-менеджеры «Белгазпромбанка» тесно сотрудничали с руководством «Газпром трансгаза Беларусь». Поэтому с учетом продолжающихся в стране политических репрессий нельзя исключать и вариант, что нынешние действия Лукашенко объясняются его желанием мести и дальнейшей «зачистки».

Что скажет Путин?

Лукашенко пообещал обсудить вопрос завершения строительства «Газпром-Центра» на встрече с Владимиром Путиным. Заступится ли глава Кремля за «своих»?

Здесь можно вспомнить, что Путин, по сути, никак не реагировал ни на арест Бабарико, ни на задержание руководства «Белгазпромбанка», ни на репрессии против «любимой газеты» («Комсомольской правды»), ни на уголовные приговоры в отношении ряда граждан России. В общем проявил солидарность с коллегой, который любыми средствами борется против своих оппонентов.

Так что тучи над руководством белорусской дочки «Газпрома» явно сгущаются.

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