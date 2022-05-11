«Войска идут в нашу сторону»: эксперт оценил вероятность нападения Лукашенко на Украину 26 11.05.2022, 11:32

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иллюстрационное фото

Важно то, что произойдет в ближайшую неделю.

Военный эксперт Олег Жданов оценил вероятность нападения Беларуси, которая сейчас стягивает спецподразделения к границе с Украиной, на Волынь и Львовскую область

Об этом он заявил в эфире Всеукраинского информационного телемарафона, передает УНИАН.

"Я бы вернулся к оценке достоверности этого (нападения - УНИАН) 50 на 50. Потому что войска все же выдвигаются к нашей границе, особенно силы специальных операций и занимают там оперативные районы. Заявления Лукашенко в одну сторону, а войска идут в нашу сторону. Поэтому не надо пренебрегать этим фактором и быть готовым к встрече белорусской армии", - сказал он.

Жданов считает, что особенно накал возможной атаки будет в ближайшие недели, или даже неделю.

"Когда российские войска начнут выдыхаться на Изюмском направлении, тогда Путину нужно будет чем-то заполнять оперативную паузу, пока он будет собирать очередные резервы для ввода в Украину. Это будет самый напряженный и опасный период", - пояснил он.

По словам Жданова, что касается угрозы в направлении непризнанного Приднестровья, то здесь все будет зависеть от ситуации на острове Змеиный, потому что он стал опорным пунктом для осуществления попыток продвижения российских войск.

"Если мы огневым контролем будем удерживать остров, чтобы там не разместились российские средства противовоздушной обороны, тогда у нас будет контролируемая ситуация и в Бессарабии и в Одесской области", - сказал он.

10 мая Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси заявил, что силы спецопераций направлены к границе с Украиной.

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