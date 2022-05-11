Ученые идентифицировали таинственную мумию священной птицы 11.05.2022, 11:37

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Фото: Cornell University

Мумия была обнаружена в коллекции Корнеллского университета.

Ученые идентифицировали таинственную мумию священной птицы. Вероятнее всего, это ибис, которого древние египтяне приносили в жертву богу Тоту.

Ранее считалось, что речь идет о ястребе, но после компьютерной томографии ученые определили птицу как священного ибиса (Threskiornis aethiopica), — сообщает Live Science.

Это болотная птица с длинными ногами и изогнутым клювом, которую египтяне приносили в жертву богу мудрости, знаний и Луны — Тоту.

Мумия была обнаружена в коллекции Корнеллского университета. Сканирование показало, что нога птицы была сломана до процесса мумификации, но перья и мягкие ткани сохранились.

Вместе с тем, как уверяют магистр археологии Кэрол Энн Барсоди и куратор антропологических коллекций Корнелла Фредерик Глич, клюв был поврежден уже после мумификации.

Куратор отдела птиц и млекопитающих в Корнеллском музее позвоночных идентифицировала останки как ибиса. Это не удивляет, поскольку ибисов в Древнем Египте разводили довольно активно. Ученые сделали вывод, что голова ибиса была закручена и прижата к телу. Грудина была удалена — редкая практика при мумификации птиц.

Священный ибис почитался не только в Древнем Египте, но также в Греции и Риме. Согласно исследованию в журнале Plos One, в египетских некрополях были найдены миллионы ибисов.

В настоящее время Барсоди работает с Джеком Дефеем над сканированием мумии и созданием виртуальной 3D-модели птицы. По словам Барсоди, у этого ибиса было несколько жизней: «Я смотрю на свою работу как еще одну форму продления невероятной жизни этой птицы».

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