Финляндия арестовала недвижимость главреда российского пропагандистского издания

Финляндия арестовала недвижимость главреда российского пропагандистского издания4
- 11.05.2022, 11:48
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Ранее Евросоюз внес его в санкционный список.
Власти Финляндия арестовала недвижимость главного редактора прокремлевского пропагандистского издания «Московский комсомолец» Павла Гусева.
Об этом сообщает Helsingin sanomat.
Гусев совместно с бывшей супругой владеет дачей на озере Кернааланъярви и почти 20 гектарами земли в общине Янаккала на юге Финляндии.
Ранее Евросоюз внес его в санкционный список за поддержку российского вторжения в Украину.
«Газета поддерживает нарратив и действия Кремля, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в пояснительной записке к решению ЕС.
Кроме того, ограничения были наложены также на главу российской партии «Новые люди» Алексея Нечаева. Счета его компании Faberlic в Финляндии были заморожены.