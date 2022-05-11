Финляндия арестовала недвижимость главреда российского пропагандистского издания 4 11.05.2022, 11:48

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Ранее Евросоюз внес его в санкционный список.

Власти Финляндия арестовала недвижимость главного редактора прокремлевского пропагандистского издания «Московский комсомолец» Павла Гусева.

Об этом сообщает Helsingin sanomat.

Гусев совместно с бывшей супругой владеет дачей на озере Кернааланъярви и почти 20 гектарами земли в общине Янаккала на юге Финляндии.

Ранее Евросоюз внес его в санкционный список за поддержку российского вторжения в Украину.

«Газета поддерживает нарратив и действия Кремля, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в пояснительной записке к решению ЕС.

Кроме того, ограничения были наложены также на главу российской партии «Новые люди» Алексея Нечаева. Счета его компании Faberlic в Финляндии были заморожены.

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