«Время царствования Путина пойдет на часы» 9 11.05.2022, 11:55

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фото: epa

Что думают россияне о вероятной мобилизации.

Абсолютное большинство молодых россиян негативно воспринимает перспективу всеобщей мобилизации для участия в войне против Украины.

Об этом свидетельствует видео с короткими интервью россиян, передает УНИАН.

Мужчины призывного возраста не в восторге от перспективы становиться "пушечным мясом" и умирать в Украине.

"На*уй эту призывную армию. Сейчас, в итоге, нас всех отправляют на гибель. Но не за наши интересы. Нам это не нужно. Ни одному адекватному человеку не нужно. Те все, кто Z, V ставят, – вот они пусть едут, если считают это нормальным. А я не считаю нормальным умирать за чужие интересы", – заявил один из опрошенных.

Другой россиянин заявил, что готов защищать РФ от фашистов, но заметил - "если нападут не фашисты – то может это и к лучшему".

Еще один респондент заявил, что "для начала надо победить фашизм здесь (в РФ), а уже потом заниматься экспортом антифашизма".

"Я, конечно, не читаю мысли Владимира Владимировича, но. На мой взгляд, если он сделает общую мобилизацию, то можно будет считать часами, сколько ему осталось царствовать. Как писали классики в свое время – армия обернет свои штыки против своей власти", - сказал он.

Еще один опрошенный россиянин уверен, что всеобщая мобилизация повлияет на электоральные настроения в РФ.

"Если власть прямо скажет, что она объявляет мобилизацию, то это сильно пошатнет ее статус в глазах электората", – считает россиянин.

Ранее в МВД Украины заявляли, что после новой попытки россиян активизировать боевые действия в Украине у президента РФ Владимира Путина останутся два варианта решений: замораживание конфликта или открытая мобилизация.

Ожидалось, что он объявил войну Украине и всеобщую мобилизацию в РФ во время выступления на параде 9 мая, но этого не произошло.

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