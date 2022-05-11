«Дело ведь не только в сахаре»: как выросли цены на выпечку в Минске 11.05.2022, 12:25

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(Не)сладкая жизнь белорусской столицы.

Почти месяц назад сахар подорожал в Беларуси на 40%. В концерне «Белгоспищепром» тогда пояснили, что отпускные цены не менялись с 2016 года, и назвали эту меру превентивной, чтобы «на фоне двукратного ценового разрыва с РФ» сахар не начали массово вывозить за пределы Беларуси.

С другой стороны, по пути к потребителю 60 копеек подорожания с учетом торговых надбавок превратились в 80, а следом «поползли» и цены на выпечку, кондитерские изделия и т.д.

Торты и пирожные, безусловно, товар не первой необходимости. Но все же отделы с выпечкой в супермаркетах не пустуют: вечерами многие берут пирожных к чаю, а уж накануне больших выходных и праздников тут стабильно очереди. Некоторые даже специально ездят через полгорода в фирменные магазины, например, в универсам «Центральный» за тортом «Мечта» или в легендарный «Каравай», чтобы купить «тот самый торт от хлебозавода, по ГОСТу».

«Салідарнасць» посмотрела, почем нынче сладости в минских магазинах, и спросила у сладкоежек, пришлось ли им умерить запросы или увеличить графу расходов.

В одном из самых известных минских магазинов «Торты» на Козлова пожилая женщина внимательно изучает ассортимент тортов и пирожных — а их здесь две больших витрины, причем есть не только хлебозаводы города и области, но и частные пекарни и кондитерские цеха.

Замечая интерес к себе, оглядывается:

— Вас тоже восхищают эти заковыристые названия? «Столичная модница», «Кучерявый мальчик», «Во сне и наяву» — напридумывали всякой всячины, а людям по-прежнему подавай «Ленинградский», «Киевский» и «Белую вежу».

— А вы что больше любите?

— Я здесь торты не беру: не люблю, когда крем на растительных сливках диких цветов, или когда в рецептуре двадцать строк мелким шрифтом, сплошь эмульгаторы да загустители, — улыбается посетительница и действительно показывает торт, где вся этикетка занята перечислением состава.

Зато, поясняет, у нее есть своя традиция и давняя любовь — обычное пирожное-корзиночка с чашечкой кофе.

— Знаете, почему? В ней все просто: песочная корзиночка, повидло и белковый крем, испортить сложно, а подделывать невыгодно. Поэтому, чем отдавать двадцать рублей за сомнительную «химию», я раз в неделю позволю себе любимую и натуральную корзиночку: стоит недорого, а настроение улучшается, — говорит женщина.

Тем временем молодая пара у нас за спинами то ли ужасается, то ли восхищается ассортиментом и ценами:

— Хочешь пирожных «с крЭмам»? Тут вон есть на выбор: 21 рубль за килограмм, но он какой-то простой, а есть 33 и даже 48 — за полтора, тут всякие красивенькие. И аж три вида твоего любимого «Киевского»! Какой из них настоящий?

— Настоящий в Киеве, но туда сейчас не надо. С «Киевскими» я уже попадал: есть классический, он больше всего похож, а есть «новый», с арахисом — мне не очень. Ну и всякие там «Киевские зори», здесь как повезет…

Настоящего «Киевского» торта в Минске нет, утверждают кондитеры

Заглядываем еще в несколько известных «хлебных» магазинов и сравниваем цены: «Наполеон» и «Ленинградский», в зависимости от производителя, стоит от 18-20 рублей за килограмм, «Киевский» — 22-25 рублей, «Сказка» со всевозможными вариациями в названии — от 8 рублей за полкило. Под конец 2021 года, уверяют завсегдатаи кондитерских отделов, цены были на 2-3 рубля ниже.

— Я не очень часто беру торты, зато печенье в большой семье улетает, как говорится, с присвистом маминого кошелька. Закупаю обычно раз в десять дней развесное печенье, чтобы пробовать разное. Так вот теперь найти что-то приличное дешевле 10 рублей — задача со «звездочкой», — делится многодетная минчанка Ирина.

— Сладости отечественных производителей — конфеты, печенье и вафли, зефир, — по моим наблюдениям, подорожали совсем чуть-чуть, возможно, там на фабриках большие запасы сырья по прежним ценам. А вот по кондитерским цехам в гипермаркетах, по небольшим пекарням и тем более частникам очень заметно.

Моя мама любит «Кусочек счастья» — тортик, может, и не слишком празднично выглядит, зато натуральный — так вот он долгое время стоил 20 рублей, а потом как-то сразу раз — и 25, а сейчас почти 27.

Или зефир ручной работы: раньше висел ценник 22 рубля за килограмм, а сейчас — 2,6 за 100 граммов, то есть цена выросла, но ее так «замаскировали», чтобы не отпугнуть покупателей.

Кондитер Екатерина, которая несколько лет назад променяла фабричный цех на самозанятость, подтверждает: в мае ей и коллегам-конкурентам пришлось пересматривать цены.

— Те мастера, у кого заказной торт стоил от 35 рублей за килограмм, еще выполняют старые заказы, но уже и выставляют новые цены — от 40. Мы с напарником пока повысили на 2 рубля, но это благодаря старым запасам, потом, скорее всего, догоним конкурентов.

Дело ведь не только в сахаре, подорожало все по чуть-чуть: подсолнечное масло, сливочное масло, крем-чиз, хорошие сливки, которые мы используем, декор, даже упаковка. Делать хуже, но дешевле, я не буду, работать себе в убыток — тоже, поэтому выход только повышать цену.

Хотя те, кто распробовал натуральный вкус и видят разницу между, например, печеньем на спреде и на сливочном масле, готовы платить больше. Очень показательно было на Пасху. Вначале некоторые клиенты крутили носом, мол, что это у вас кулич 10 рублей, а в магазине 7, а потом как попробовали у друзей мои куличи — с фундуком, а не арахисом, с качественными цукатами, изюмом, с разными вкусными секретиками, давай звонить и писать: не остался ли у вас, случайно, лишний куличик?

Или буквально на днях привезла женщине на 60-летний юбилей торт, почти три килограмма, все как она хотела — вышло 80 рублей, но она заплатила, не моргнув глазом, потому что я отвечаю за качество и доставляю тютелька в тютельку по времени.

А другая дама, наоборот, сказала, что не будет переплачивать за декор лишний рубль и сама капкейки украсит — ну, на здоровье.

Инна Семеновна и ее муж — пенсионеры, и много сладкого себе позволить не могут по соображениям как здоровья, так и финансов. У женщины есть время и желание считать и сравнивать, и она подмечает:

— Многое стало дороже. Я люблю иногда в кондитерских киосках в метро купить пару пирожных. И ловлю себя на мысли, что даже самые маленькие и простенькие сладости стоят дороже рубля, что уж говорить о симпатичных пирожных с орехами или с начинкой — они рубля по 2-3 теперь.

А в магазинах, что не подорожало, то или усохло по весу и с первого взгляда не поймешь, насколько подорожало, или изменилось по составу в худшую сторону и стало приторно и одинаково невкусно. Очень не хочется покупать в коробке из-под торта всю таблицу Менделеева, а потом с первого же кусочка понять, что это не радость и удовольствие, а бесполезные калории.

С другой стороны, когда некоторые мои ровесники впадают в ностальгию по СССР, начинают рассказывать, что самое лучшее лакомство — батон с маслом, посыпанный сахаром, — я называю это маразмом. Если у наших детей и внуков сейчас есть возможность выбирать для себя лучшее — бог с ним, обсахаренным батоном или даже советским «Птичьим молоком», — пусть выбирают по вкусу и кошельку.

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