В Беларуси может резко подорожать коммуналка 17 11.05.2022, 12:30

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Власти хотят включить в «жировки» оплату еще одной услуги.

В Беларуси прорабатывают включение видеонаблюдения в число коммунальных услуг. Об этом на пресс-конференции 11 мая заявил первый замминистра связи и информатизации Павел Ткач, передает zerkalo.io.

— Это позволяет обеспечить некую общественную безопасность, возможно, присмотреть за автомобилем на стоянке, за детьми, играющими во дворе, своими собственными. Даже при необходимости оказывать другие виды услуг, а если подключить еще систему видеоаналитики, то вплоть до того, что можно контролировать, своевременно ли произведена уборка в подъезде, ремонт и прочее, — сказал Ткач.

По словам спикера, сейчас активно прорабатывается вопрос, чтобы включить в «коммуналку» оплату услуг видеонаблюдения.

— Условно, на входе в подъезд поставить камеру, которая будет как коммунальная услуга для всех жильцов: всегда можно посмотреть, кто зашел, кто вышел, — сказал он.

По его словам, «Белтелеком» развивает сервис видеонаблюдения. В прошлом году было подключено порядка 33 тысяч камер. В этом году в системе уже работает 77 тысяч камер наблюдения.

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