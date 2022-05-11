«Они аж мясом подавились»: глава футбольного клуба рассказал, как отобрал танк у оккупантов 3 11.05.2022, 12:44

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Александр Поворознюк

Об этой истории после войны будут ходить легенды.

Президент украинского футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк рассказал, как украл танк у российской армии.

Эксклюзивной историей 51-летний функционер поделился в интервью 24 каналу.

«Видел ли я оккупантов? Ну, как же не видел. А у кого я украл танк? Видел. Что с ними произошло? Они украили свинью у бабушки и дедушки и ели шашлык. И когда мы вышли, я передернул калаш и сказал: «Добрый вечер, мы — из Украины». Они мясом подавились.

Ну, я грех на душу не брал, никого не стрелял, может быть. После войны там будут ходить легенды. И это будут рассказывать люди, которые все это видели", — сказал президент «Ингульца».

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