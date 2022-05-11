Экс-игрок телешоу «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров объявлен в розыск в РФ 4 11.05.2022, 12:43

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Ровшан Аскеров

Российским силовикам не понравилась правда про маршала Жукова.

Бывший участник телевизионной интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров объявлен в розыск, сообщило в среду, 11 мая, ТАСС со ссылкой на базу розыска министерства внутренних дел России. В ней указано, что Аскерова разыскивают по уголовной статье, но не уточняется, по какой именно, сообщает "Немецкая волна".

Ровшан Аскеров известен как член "элитарного клуба знатоков". С 1998 года он постоянно участвовал в игре "Что? Где? Когда?", неоднократно получал призы как лучший игрок команды, был обладателем престижной награды "Хрустальная сова". Осенью 2018 года Аскеров заявил, что уходит из передачи.

27 апреля 2022 года Следственный комитет (СК) России сообщил, что против Аскерова возбуждено уголовное дело по статье о "реабилитации нацизма". Основанием послужил пост в соцсети Facebook, в котором, как заявило следствие, содержались "заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова". Дело возбудили после жалобы Государственного исторического музея, представитель которого утверждал, что знаток назвал Жукова "убийцей в погонах", "мародером", а сам музей - "псевдоисторическим".

В ответ на обвинение Ровшан Аскеров заявил, что в его словах нет "ни клеветы, ни заведомой лжи" и что вся информация из его поста "как минимум проверяется в "Википедии". В интервью интернет-порталу "Медуза" он сообщил, что еще в начале марта покинул Россию из-за войны в Украине. В настоящее время он находится в Азербайджане.

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