Кто может быть причастным к убийству ветврача на рыбалке в Брагинском районе? 3 11.05.2022, 12:47

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МВД и Госпогранкомитет Беларуси молчат.

Спустя двое суток после гибели в Брагинском районе гомельского ветеринара Сергея Чембровича от официальных источников не появилось никакой информации. МВД и Госпогранкомитет Беларуси хранят молчание.

«Флагшток» собрал всю имеющуюся информацию о гибели гомельского ветеринара и рассмотрел три версии трагического происшествия.

Из разных источников «Флагштоку» стало известно, что 9 мая в районе деревни Нижние Жары Брагинского района был убит рыбак.

Известно, что трагедия произошла 9 мая примерно 10-11 часов на «Камне» (урочище в районе впадения в Днепр старицы около д. Верхние Жары). Там во время рыбалки был застрелен Сергей Чембрович, его компаньон успел убежать и добраться до погранслужбы.

Необходимо отметить, что по решению ДПСУ (государственная пограничная служба Украины) с 20 апреля в Черниговской области запрещено нахождение граждан Украины и иностранных граждан в приграничной территории.

Синхронно ограничения были приняты и с белорусской стороны: Брагинский и Лоевский райисполкомы ввели запрет на использование лодок на Днепре и его старицах. Еще ранее (с начала марта) под предлогом засухи было запрещено посещение лесов в этих районах.

Версия 1: стрельба с украинской территории

От предполагаемого места происшествия до ближайшего украинского берега около 450 метров (это берег изолированного пойменного острова), до ближайшего украинского села Загатка — 2,5 километра. Прицельная стрельба с таких расстояний без специальной оптики, оружия и подготовки выглядит неправдоподобной.

Стрельбу по рыбакам с лодки с меньшего расстояния украинскими спецслужбами либо «мстителями» также тяжело представить. В условиях патрулирования реки и наличия видеонаблюдения на водной границе такая грубая провокация дала бы режиму Лукашенко козыри для информационной войны и основания для милитаризации приграничья прямо в день происшествия — 9 мая. Но пропаганда промолчала.

Версия 2: стрельба белoрусских «силовиков»

Охрана белoрусско-украинской границы была усилена еще до войны. Сейчас служба в приграничье усилена другими воинскими подразделениями МО РБ.

Могли ли «силовики», приставленные к охране границы, застрелить своих сограждан? Тяжело судить, в каком морально-психологическом состоянии находятся военнослужащие, патрулирующие границу. Но, чтобы произошла такая трагедия, необходимо рыбаков спутать с диверсантами и открыть огонь без предупреждения.

В такую версию тяжело поверить, однако молчание МВД намекает, что о произошедшем отчитываться очень не хочется.

Версия 3. Бытовая

Спор, переросший в потасовку — частая причина непреднамеренных убийств в Беларуси. Обстановка в диковатой местности, где могут быть охотники с огнестрельным оружием, делает такую версию возможной. Но и тогда сложно объяснить молчание силовиков.

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